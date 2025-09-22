В МИД России пригрозили Украине за удар ВСУ по Крыму

Мирошник: За удар по Крыму Украина получит ответ в рамках военных действий

Российские военные ответят на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает «Взгляд».

«Произошедшее накануне — проявление и преступных приказов, и исполнения со стороны украинских военнослужащих. Мы знаем, какие подразделения участвовали в атаке. Они получат ответ в рамках военных действий либо, если доживут, окажутся на скамье подсудимых», — отметил дипломат.

Вместе с тем Мирошник подчеркнул, что ответственность за удар ВСУ по Крыму несет и Запад. Представитель МИД России объяснил, что западные страны поставляют Киеву компоненты для беспилотников и передают разведывательную информацию и спутниковые данные.

ВСУ ударили 21 сентября по санаторию в Крыму дронами с фугасными боезарядами. Сообщалось, что пострадали 16 человек.