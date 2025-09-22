В России одобрили ужесточение мер против уклонистов

Правительство России одобрило ужесточение мер против уклонистов

Правительство России поддержало законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета. Об сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабмина.

В правительстве указали на необходимость доработки отдельных положений, чтобы соблюсти требования законодательства. Авторами инициативы выступили депутаты Андрей Картаполов, Андрей Красов, Эрнест Валеев и Василий Пискарев.

С 2024 года в России существенно выросли штрафы для призывников. Так, например, за неявку в военкомат по повестке могут взыскать с призывника от 10 до 30 тысяч рублей. А тех, кто не сообщил о выезде из России на срок более полугода, могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.