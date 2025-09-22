Экономика
09:50, 22 сентября 2025Экономика

В России подорожали помидоры

NTech: С начала сентября цена помидоров выросла на 12,5 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

В российских федеральных торговых сетях дорожают помидоры. С начала сентября их стоимость поднялась на 12,5 процента. Об этом свидетельствуют данные компании NTech. Копия исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру». Если 31 августа средняя стоимость томатов составляла 151,9 рубля за килограмм, то к 14 сентября она выросла до 170,9 рубля.

Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов констатировал, что томаты стали лидерам и по повышению цен. «Но при этом они все еще дешевле, чем стоили год назад в это же время. Сейчас мы отмечаем их среднюю стоимость в 170,9 рубля за килограмм а год назад они продавались в среднем по 182,7 рубля, то есть тогда они были почти на 7 процентов дороже и теперь как будто догоняют прошлогоднюю цену», — прокомментировал он. Другие продукты из основной овощной корзины с начала сентября в российских сетях дешевели: морковь на 11,5 проце6нта, капуста на 10 процентов, картофель и лук на 7 процентов, огурцы на 6 процентов.

Ранее стало известно, что розничная стоимость картофеля в российских продуктовых сетях снизилась в среднем на 8,9 процента. А по итогам прошлого года картофель оказался самым подорожавшим продуктом питания в стране. За 12 месяцев розничная стоимость овоща увеличилась в среднем на 92 процента.

Причинами столь стремительного роста цен стали нехватка посевных площадей, заметное снижение урожая и эффект низкой базы. В 2022 и 2023 годах картофель дешевел в России на 31,5 и 15,8 процента соответственно.

