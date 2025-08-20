В России заметно подешевел ключевой продукт питания

Росстат: Картофель в России подешевел на 8,9 процента в середине августа

В середине августа розничная стоимость картофеля в российских продуктовых сетях снизилась в среднем на 8,9 процента. О заметном снижении цен на ключевой продукт питания сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

С 12 по 18 августа картофель оказался лидером по темпам снижения цен среди основных продуктов питания. Стоимость помидоров за отчетный период снизилась на 7,4 процента, репчатого лука — на 6,7 процента, столовой свеклы — на 6,3 процента, белокочанной капусты и моркови — на 6,2 процента.

Бананы за это время подешевели на 1,8 процента, а яблоки — на 1,4 процента. В то же время стоимость огурцов, напротив, увеличилась на 5,2 процента. В целом цены на плодоовощную продукцию в середине последнего летнего месяца сократились в среднем на 3,7 процента, уточнили в ведомстве.

Стоимость других важных продуктов питания практически не изменилась. Так, цены на подсолнечное масло, пшеничную муку и вермишель снизились на 0,3 процента, на маргарин — на 0,2 процента, а полутвердые и мягкие сыры, творог, куриные яйца, рис и поваренная соль подешевели в среднем на 0,1 процента. Сосиски и сардельки, в свою очередь, подорожали на 0,5 процента, а свинина, полукопченые и варено-копченые колбасы — на 0,4 процента, резюмировали в Росстате.

По итогам прошлого года картофель оказался самым подорожавшим продуктом питания в России. За 12 месяцев розничная стоимость этого овоща увеличилась в среднем на 92 процента. Причинами столь стремительного роста цен на ключевой продукт питания стали нехватка посевных площадей, заметное снижение урожая и эффект низкой базы. В 2022 и 2023 годах картофель дешевел в России на 31,5 и 15,8 процента соответственно. В 2025-м глава Минсельхоза Оксана Лут спрогнозировала стабилизацию ситуацию на фоне ожидаемого увеличения урожая. По ее оценке, в этом году аграрии соберут в общей сложности 7,5-7,6 миллиона тонн картошки, что примерно на 200-300 тысяч тонн больше по сравнению с прошлогодним показателем.