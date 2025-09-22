Россия
В России потерявшего глаз после ранения бойца захотели отправить в зону СВО

В Волгограде потерявшего глаз после ранения бойца захотели отправить в зону СВО
Анна Щербакова
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Волгограде бойца, потерявшего левый глаз и оглохшего после ранения, захотели вновь отправить в зону специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно порталу V1.ru.

По данным российского издания, мужчина добровольно подписал контракт с Минобороны, находясь в местах лишения свободы в 2023 году.

Весной 2024-го он был тяжело ранен. В медицинских документах подчеркивалось, что при выполнении боевой задачи из-за разорвавшейся рядом мины волгоградец получил сочетанную травму головы и груди, перфорацию обеих барабанных перепонок со значительной утратой слуха, а также потерял глаз. Его признали негодным к военной службе.

В мае того же года мужчина попал в военный госпиталь Минобороны в Волгограде. Он проходил там лечение и восстановление, числясь в военной категории Г, или же временно не годным к службе. В августе жене солдата позвонили из части и объявили, что ему необходимо отбыть обратно на фронт.

«Я не знаю, что делать. Уезжать же вместе с ним? Так у нас двое детей, с кем их оставить?» — посетовала женщина.

Мужчина с помощью правозащитников обратился за разъяснениями в военную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Уфе вдова бойца спецоперации осталась без выплат из-за еще одной жены мужа.

