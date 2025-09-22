В России предложили сократить зарплаты директорам школ и главврачам

Депутат Миронов предложил сократить зарплаты директорам школ и главврачам

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов предложил сократить зарплаты директорам школ и главным врачам. Такое обращение он направил к премьер-министру России Михаилу Мишустину, пишет РИА Новости.

По его мнению, зарплата руководителя медицинских и образовательных организаций не должна превышать среднюю заработную плату по соответствующему учреждению более чем на 100 процентов.

Депутат считает, что 100 процентов от зарплаты сотрудников является хорошей управленческой надбавкой, однако дальнейший рост вознаграждения должен зависеть от повышения среднего заработка остальных членов коллектива.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что выравнивать зарплаты женщин и мужчин в России должно начать государство, а не бизнес. По ее словам, необходимо рассмотреть вопрос о том, что уже существующие выплаты увеличивают статистику разницы в зарплатах мужчин и женщин.

