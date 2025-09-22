В России студентка потеряла сознание на занятии и не выжила

В Дагестане студентка потеряла сознание на занятии, спасти ее не удалось

В дагестанском Дербенте студентка медицинского колледжа потеряла сознание на занятии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Девушка почувствовала себя плохо на уроке физкультуры. Она упала лицом вперед. Спасти ее не смогли.

После случившегося была начата проверка. Ее цель — выяснить, были ли у студентки проблемы со здоровьем.

В начале сентября стало известно о смерти девочки на школьной линейке. Она упала в обморок во время праздника. Позже выяснилось, что у девочки из-за нарушения работы сердца был установлен кардиостимулятор.