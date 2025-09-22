Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:52, 22 сентября 2025Россия

В США нашли загадочную капсулу времени с предупреждением человечеству

В Нью-Йорке нашли капсулу времени с посланием о возможной гибели мира из-за ИИ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

В Нью-Йорке нашли капсулу времени, в которой потомков предупредили о возможной гибели мира по одной причине. Ее обнаружили еще в 1950-х годах во время строительных работ, сообщает портал sciencexxi.com.

Находка привлекла внимание ученых из-за странного материала и конструкции — редкие металлы, которые массово не использовались во времена создания капсулы, и овальная форма. Внутри капсулы оказалась вставка из синтетического стекла и текст, состоящий из непонятных символов. Некоторые из них напоминают буквы из латинского алфавита, остальную часть послания не удалось расшифровать вовсе.

Долгие попытки дешифровки в итоге дали результаты. Выяснилось, что письмо датировано 2317 годом. В нем содержится предупреждение, что развитие биомашин и искусственного интеллекта приведет к катастрофе, поскольку они могут выйти из-под контроля и стать угрозой для человечества. В тексте указано, что капсула дает шанс предотвратить конец света.

Ряд исследователей выдвинули теорию, что капсула может быть результатом вмешательства путешественников во времени, либо утечки технологий из будущего. Другие полагают, что она является только символическим напоминанием о важности пересмотра технологического прогресса. И все же происхождение и назначение капсулы остаются загадкой, поэтому она продолжает привлекать внимание научного мира и общественности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число погибших после атаки БПЛА в Крыму возросло

    Вдова Чарли Кирка простила убийцу мужа

    Трамп пообещал победить аутизм в стране

    Бросивший пациента ради секса анестезиолог избежал наказания

    Чтец по губам раскрыла содержание разговора Трампа и Маска

    В США нашли загадочную капсулу времени с предупреждением человечеству

    В России началась астрономическая осень

    Россиянам напомнили о переносе выходного дня в начале ноября

    Уехавший в Израиль российский комик назвал повод для «дикой гордости» за себя

    Глава РФПИ напомнил о пророссийской позиции Кирка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости