Наука и техника
20:13, 22 сентября 2025Наука и техника

В США оценили заполненную ракетами противотанковую «Лису»

TWZ: Истребитель танков Fuchs JAGM отражает вызванный СВО интерес к ПТРК
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Rheinmetall

Немецкий истребитель танков на шасси бронетранспортера Fuchs («Лиса»), который представили на выставке DSEI-2025 в Лондоне, отражает вызванный уроками СВО интерес к противотанковым ракетным комплексам (ПТРК). Возможности заполненной современными ракетами машины оценило американское издание TWZ.

Комплекс, разработанный немецкой Rheinmetall совместно с Lockheed Martin, построен на базе модернизированного Fuchs Evolution с колесной формулой 6х6. Машина несет 24 ракеты в установке вертикального пуска. Основными боеприпасами комплекса станут управляемые ракеты AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) или AGM-114R Hellfire. Также комплекс сможет использовать ракеты средней дальности JAGM-MR с дальностью около 16 километров.

JAGM и Hellfire несут осколочную боевую часть с тандемным кумулятивным зарядом. AGM-114R использует полуактивное лазерное наведение, которое требует целеуказания, а JAGM получил многорежимную головку самонаведения. Fuchs JAGM оснащен оптико-электронной станцией на телескопической мачте, которая позволяет обнаруживать цели и наводить на них ракеты. Дальность обнаружения целей — около восьми километров.

Как пишет издание, Fuchs JAGM сможет обеспечить войска мгновенной огневой поддержкой. При этом используемые в комплексе ракеты отличаются высокой стоимостью. «В наземном варианте это оружие сталкивается с растущей конкуренцией со стороны как более дешевых беспилотных летательных аппаратов, так и барражирующих боеприпасов, а также ракет, в которых используется метод управления человеком в режиме реального времени», — пишет TWZ.

В августе концерн «Калашников» сообщил, что обновленную аппаратуру дистанционного управления ПТРК «Фагот» испытают в зоне СВО.

