В Японии обратились к России с предложением

Сасакава: Россия и Япония должны продолжать негосударственные обмены

Россия и Япония должны продолжать негосударственные обмены, несмотря на трудности в отношениях двух государств. С таким заявлением выступил председатель благотворительного фонда Nippon Foundation Ёхэи Сасакава, передает Sankei Shimbun.

«Япония и Россия — соседи, которым крайне важно продолжать негосударственные обмены в сфере образования, культуры и искусства даже в условиях ухудшения российско-японских отношений на правительственном уровне», — заявил глава фонда в ходе выступления в Москве.

Сасакава подчеркнул, что противоречия между странами не могут продолжаться вечно. Поэтому он предложил начать с частных обменов, чтобы способствовать нормализации двусторонних отношений.

29 августа японская газета The Mainichi сообщала, что Японии желательно наладить отношения с Россией. Авторы материала уточняли, что это необходимо для решения вопросов импорта российского природного газа и рыбного промысла.