Владелица российской кофейни оправдалась за дизайн стаканов с намеком на оральный секс

Блогерша Миронова оправдала дизайн стаканов в Irnby трендом на фейс-фитнес

Российская блогерша владелица кофейни Irnby в Санкт-Петербурге Анастасия Миронова оправдалась за дизайн стаканов. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что обсуждениям в сети подверглись стаканы с изображением женщин с открытыми ртами — дизайн оказался с намеком на оральный секс. Пользователи сети назвали рекламу новой кофейни пошлой и неуважительной.

Позже Миронова прокомментировала реакцию общественности. «Очевидно, что фейс-фитнес — это новый тренд, поэтому такая реакция. Траектория движения в ягодичном мосте никого уже не удивляет и это перестанет», — объяснила она.

В марте американская телезвезда Ким Кардашьян установила в центре Нью-Йорка собственную надувную куклу в бикини и вызвала гнев общественности.