Россияне невольно привели к власти внука экс-губернатора вместо бойца СВО

Под Воронежем депутатом вместо избранного бойца СВО стал внук экс-главы региона

Жители Воронежской области невольно привели к власти Владислава Новомлинского, внука экс-губернатора, вместо бойца специальной военной операции (СВО) Владимира Евсюкова. Это следует из опубликованных региональным избиркомом данных.

Как рассказали в комиссии, участник СВО Евсюков победил на выборах на своем участке, однако отказался от мандата, и депутатом вместо избранного военного станет Владислав Новомлинский, чей дед, Иван Шабанов, был главой региона с 1996 по 2000 годы.

«Люди голосовали за ветерана СВО, за перемены, за того, кто защищал Родину. А им шмяк — внука губера подсунули (...) Красиво, молодцы», — прокомментировал ситуацию под Воронежем российский общественник Сергей Колясников.

