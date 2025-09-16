Россия
19:39, 16 сентября 2025Россия

Судимый за грабеж глава диаспоры стал российским депутатом

Судимый за грабеж глава армянской диаспоры Мартиросян стал депутатом в Сочи
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЕдиный день голосования

Фото: Telegram-канал «Сос Мартиросян»

Имевший судимость глава армянской диаспоры Сочи Сос Мартиросян стал депутатом города-курорта. Об этом сообщается на официальном городском портале.

Судя по опубликованным результатам выборов, Мартиросян — несмотря на приписку о том, что у политика имелась судимость за грабеж в составе группы лиц по предварительному сговору — набрал больше всех голосов в своем избирательном округе — 30,93 процента.

Согласно российскому избирательному законодательству, судимый гражданин имеет право участвовать в выборах в качестве кандидата лишь в случае погашения или снятия судимости.

В интервью Сос Мартиросян заявлял, что у армянской диаспоры Сочи нет отдельного взгляда на политику или развитие общества, а организация существует для контактов с Арменией, а также сохранения идентичности и культурных ценностей армянского народа.

Ранее сообщалось, что во время единого дня голосования в выборах поучаствовал россиянин в костюме Лабубу.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости