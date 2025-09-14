Россия
12:40, 14 сентября 2025Россия

В России Лабубу пришел на выборы и отдал свой голос

В Челябинской области мужчина пришел на выборы в костюме Лабубу
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Octavio Parra / Shutterstock / Fotodom  

Избиратель в Чесменском районе Челябинской области проголосовал в костюме популярного персонажа Лабубу, об этом сообщается в официальной группе областной избирательной комиссии «ВКонтакте».

Голосование проходит в рамках основного дня выборов депутатов законодательного собрания Челябинской области восьмого созыва и представительных органов местного самоуправления.

Мужчина на несколько секунд приподнял маску, чтобы члены комиссии сверили его личность с фото в паспорте, после чего спокойно опустил бюллетень в урну. Процедура была полностью соблюдена — голос избирателя будет учтен.

Напомним, что сегодня в России стартовал последний день голосования. Россияне выбирают губернаторов, депутатов парламентов и представителей местных органов власти.

В Единый день голосования выборы проходят в 81 регионе страны. Исключение составляют Москва, Санкт-Петербург, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также Ингушетия и Кабардино-Балкария.

