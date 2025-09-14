ТАСС: В регионах России стартовал последний день голосования

В регионах России стартовал последний день голосования, россияне выбирают губернаторов, глав парламентов и других чиновников. Об этом сообщает ТАСС.

В воскресенье, 14 сентября, начинается голосование 22 субъектах РФ. Например, в Татарстане выберут главу региона и депутатов городской думы Казани.

Первые итоги подведут после 20:00 по местному времени, когда закроются избирательные участки.

Выборы различных уровней проходят в Единый день голосования в 81 регионе России. Не запланированы они в этот раз только в ДНР, ЛНР, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Запорожской и Херсонской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Проголосовать имеют право более 55 миллионов избирателей, рассказали в ЦИК России.

