Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:27, 14 сентября 2025Россия

В регионах России стартовал последний день голосования

ТАСС: В регионах России стартовал последний день голосования

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В регионах России стартовал последний день голосования, россияне выбирают губернаторов, глав парламентов и других чиновников. Об этом сообщает ТАСС.

В воскресенье, 14 сентября, начинается голосование 22 субъектах РФ. Например, в Татарстане выберут главу региона и депутатов городской думы Казани.

Первые итоги подведут после 20:00 по местному времени, когда закроются избирательные участки.

Выборы различных уровней проходят в Единый день голосования в 81 регионе России. Не запланированы они в этот раз только в ДНР, ЛНР, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Запорожской и Херсонской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Проголосовать имеют право более 55 миллионов избирателей, рассказали в ЦИК России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Молчание Вашингтона просто оглушительно». Европу встревожила сдержанная реакция Трампа на инцидент с дронами в Польше

    Временные ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода

    Украина отказалась покупать индийскую нефть

    В регионах России стартовал последний день голосования

    Потери Запада от конфискации активов России оценили

    В Татарстане открылись избирательные участки

    В больнице скончался раненый при взрыве в Орловской области росгвардеец

    Подполковник сравнил инцидент в Польше с провокацией США в Тонкинском заливе

    В Польше вандалы срезали крест с украинской церкви

    В России предложили изменить правила присвоения звания «Ветеран труда» в медицине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости