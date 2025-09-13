В России начался Единый день голосования

В России открылись первые избирательные участки в ходе Единого дня голосования

На Камчатке, где проходят выборы губернатора, открылись первые избирательные участки в ходе Единого дня голосования 2025 года. Они будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени (опережает московское на 9 часов), сообщили в Telegram-канале краевого Избиркома, отметив, что явка по итогам двух дней составила 32,33 процента.

По всей стране проголосовали более 10 миллионов избирателей, рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Выборы различных уровней проходят в Единый день голосования в 81 регионе России. Не запланированы они в этот раз только в ДНР, ЛНР, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Запорожской и Херсонской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Проголосовать имеют право более 55 миллионов избирателей, рассказали в ЦИК России.

Всего предстоит заместить 47 тысяч выборных должностей, среди которых 21 губернаторская, а также избрать новые созывы 11 законодательных собраний субъектов и 25 городских дум региональных центров.

В 37 регионах голосование проводится максимально возможные три дня — с 12 по 14 сентября, в одной области — 13 и 14-го, в остальных — только в Единый день голосования, воскресенье, 14 сентября.

Ранее сообщалось, что в Москве по просьбе ЦИК в 2025 году впервые организовано голосование для жителей ряда регионов, в которых проходят выборы губернаторов. Специально для этого с 12 по 14 сентября в разных районах столицы работают 14 экстерриториальных участков.