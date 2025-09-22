Врач предупредила об укорачивающей жизнь на 20 лет привычке

Врач Сережина: Около 90 процентов случаев рака легких связаны с курением

Начав курить в подростковом возрасте, человек в два раза повышает риск умереть от последствий курения, предупредила врач Вера Сережина. О привычке, укорачивающей жизнь в среднем на 20 лет, она рассказала в беседе с РИАМО.

Она отметила, что около 90 процентов случаев рака легких напрямую связаны с курением, также дым повреждает гортань, горло, пищевод, ротовую полость и язык. «Сердечно-сосудистая система тоже платит по счету: никотин и угарный газ разрушают внутреннюю стенку сосудов, ускоряют образование атеросклеротических бляшек и вызывают спазмы артерий. Инфаркты у курильщиков протекают стремительно, оставляя минимальные шансы на спасение», — добавила Сережина.

Кроме того, курение нарушает работу желудка и кишечника, увеличивает риск язв, ускоряет старение кожи и снижает эффект косметологических процедур. Врач также подчеркнула, что из-за этой вредной привычки могут наблюдаться хроническое кислородное голодание мозга и спазмы сосудов, ухудшающие работу нервных клеток.

Ранее пульмонолог Елена Горбачева рассказала о способах бросить курить вейп. В частности, она порекомендовала завести новую привычку.