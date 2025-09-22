Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:52, 22 сентября 2025Наука и техника

Забытую функцию вернули в Windows спустя 20 лет

В Windows 11 добавят видеообои, которые впервые появились в Vista 20 лет назад
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

В Windows 11 добавят функцию видеообоев из операционной системы (ОС) Windows Vista. Об этом сообщает издание Windows Central.

На функцию DreamScene, которая позволяет устанавливать в качестве обоев на рабочий стол видеофайл, первым обратил внимание инсайдер под ником phantomofearth. Он нашел эту опцию в предварительной версии Windows 11. С ней можно будет поставить в качестве обоев любой файл формата MP4, MOV, AVI, WMV, M4V или MKV.

По словам журналистов, такая же функция была в Windows Vista, которая вышла почти 20 лет назад. Однако она появилась только в сборке Ultimate. Также в Windows 7, которая вышла после Vista, ее уже не было. Авторы Windows Central сделали вывод, что Microsoft по каким-то причинам решила вернуть забытую функцию в актуальную ОС.

«Неизвестно, как это повлияет на время работы аккумулятора или производительность, но приятно видеть, что Microsoft делает эту функцию доступной для тех, кому она нужна», — заключили журналисты. По их прогнозу, видеообои появятся в публичной версии Windows 11 в ближайшие недели.

В начале сентября ветеран корпорации Microsoft Раймонд Чен рассказал, почему в Windows 95 не было спящего режима. По его словам, функция не появилась в ОС из-за проблем совместимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Норвегии раскрыл проблему ООН фразой «вовсе не секрет»

    В Минске высказались о попавших под удар украинского беспилотника белорусах

    В Госдуме отреагировали на внесение Дзюбы в базу «Миротворца»

    Появились подробности о последствиях взрыва дрона у администрации столицы региона России

    В Дарвиновском музее ответили на слова священника РПЦ об ученых-безбожниках

    Военный эксперт рассказал о самодельных минах у ВСУ

    Единственный обвиняемый в расправе над депутатом Рады в Подмосковье заявил о подставе

    Атаку ВСУ на отель в Крыму приняли за часть программы дня рождения 10-летней девочки

    В России отреагировали на атаку ВСУ по курортной зоне Крыма

    Лукашенко рассказал о шаге Польши против Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости