Забытую функцию вернули в Windows спустя 20 лет

В Windows 11 добавят видеообои, которые впервые появились в Vista 20 лет назад

В Windows 11 добавят функцию видеообоев из операционной системы (ОС) Windows Vista. Об этом сообщает издание Windows Central.

На функцию DreamScene, которая позволяет устанавливать в качестве обоев на рабочий стол видеофайл, первым обратил внимание инсайдер под ником phantomofearth. Он нашел эту опцию в предварительной версии Windows 11. С ней можно будет поставить в качестве обоев любой файл формата MP4, MOV, AVI, WMV, M4V или MKV.

По словам журналистов, такая же функция была в Windows Vista, которая вышла почти 20 лет назад. Однако она появилась только в сборке Ultimate. Также в Windows 7, которая вышла после Vista, ее уже не было. Авторы Windows Central сделали вывод, что Microsoft по каким-то причинам решила вернуть забытую функцию в актуальную ОС.

«Неизвестно, как это повлияет на время работы аккумулятора или производительность, но приятно видеть, что Microsoft делает эту функцию доступной для тех, кому она нужна», — заключили журналисты. По их прогнозу, видеообои появятся в публичной версии Windows 11 в ближайшие недели.

В начале сентября ветеран корпорации Microsoft Раймонд Чен рассказал, почему в Windows 95 не было спящего режима. По его словам, функция не появилась в ОС из-за проблем совместимости.