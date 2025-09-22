Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:38, 22 сентября 2025Силовые структуры

Ящики с оружием, гранатами и взрывчаткой попали на видео ФСБ

ФСБ показала видео задержания подпольных оружейников в 32 регионах РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Сотрудники ФСБ задержали подпольных оружейников в 32 регионах России. Оперативное видео спецслужб опубликовало РИА Новости.

На кадрах видны силовики, которые бегут за подозреваемыми и укладывают их лицом вниз. Показаны ящики с оружием, взрывчаткой и патронами.

Правоохранительные органы ликвидировали 27 нелегальных оружейных мастерских, откуда изъято 200 единиц оружия, 1,5 тысяч гранат и 250 килограммов взрывчатых веществ.

Ранее МВД показало задержание восьми жителей Новосибирска, причастных к незаконному изготовлению оружия в трех подпольных мастерских.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сделал предложение США

    Бывшего сотрудника ЧОП Ингушетии нашли зарезанным в машине

    Раскрыта многомиллионная выручка Лолиты за концерт

    Россиянину удалили «вторую голову»

    Путин назвал способ выйти на предметный диалог с США

    ВС России применили «летающие гранатометы» в зоне СВО

    Владелица российской кофейни оправдалась за дизайн стаканов с намеком на оральный секс

    Скорбящая косатка отправилась в «тур печали» с бездыханным детенышем на пуповине

    Премьер Грузии заявил об иностранном финансировании Майдана на Украине

    Умер звезда «Морского патруля» Хадышьян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости