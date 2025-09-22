Ящики с оружием, гранатами и взрывчаткой попали на видео ФСБ

ФСБ показала видео задержания подпольных оружейников в 32 регионах РФ

Сотрудники ФСБ задержали подпольных оружейников в 32 регионах России. Оперативное видео спецслужб опубликовало РИА Новости.

На кадрах видны силовики, которые бегут за подозреваемыми и укладывают их лицом вниз. Показаны ящики с оружием, взрывчаткой и патронами.

Правоохранительные органы ликвидировали 27 нелегальных оружейных мастерских, откуда изъято 200 единиц оружия, 1,5 тысяч гранат и 250 килограммов взрывчатых веществ.

Ранее МВД показало задержание восьми жителей Новосибирска, причастных к незаконному изготовлению оружия в трех подпольных мастерских.