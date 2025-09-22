Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:31, 22 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал допфинансирование PURL в октябре

Зеленский заявил, что в октябре ожидается допфинансирование инициативы PURL
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что в октябре ожидается дополнительное финансирование инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, Список приоритетных требований Украины). Эта инициатива предусматривает оперативные поставки оружия на Украину при помощи добровольческих взносов стран НАТО.

«В октябре мы ожидаем предоставление дополнительного финансирования для этой инициативы», — сказал украинский лидер.

Ранее Зеленский призвал активнее реализовывать инициативу PURL на фоне ударов Вооруженных сил России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ ударили по крымскому санаторию. Что известно о последствиях?

    Число погибших после атаки БПЛА в Крыму возросло

    Атакованный медведем мужчина успел записать последние минуты жизни на видео

    Комфорт боевого отделения Т-90МС оценили

    Зеленский анонсировал допфинансирование PURL в октябре

    Трамп и Маск сели вместе на панихиде по Кирку после июльского конфликта

    Российский аэропорт ограничил работу

    Молодежь столкнулась со «шрекингом» в отношениях. Что значит новый термин и чем он опасен?

    Белый дом указал на роль Кирка в победе Трампа на президентских выборах

    Опубликованы телефоны для информации о пострадавших в Форосе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости