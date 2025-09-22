Зеленский анонсировал допфинансирование PURL в октябре

Зеленский заявил, что в октябре ожидается допфинансирование инициативы PURL

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что в октябре ожидается дополнительное финансирование инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, Список приоритетных требований Украины). Эта инициатива предусматривает оперативные поставки оружия на Украину при помощи добровольческих взносов стран НАТО.

«В октябре мы ожидаем предоставление дополнительного финансирования для этой инициативы», — сказал украинский лидер.

Ранее Зеленский призвал активнее реализовывать инициативу PURL на фоне ударов Вооруженных сил России.