Зеленский прокомментировал удары ВС России

Зеленский призвал усилить украинское вооружение на фоне ударов ВС России

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал усилить сотрудничество со странами Запада в области производства вооружения на фоне ударов Вооруженных сил России. Такое заявление он сделал в Telegram-канале.

«(...) надо активнее реализовывать все, что нас усиливает: программу PURL, сопроизводство, финализацию гарантий безопасности», — написал он.

В ночь на 19 сентября российские дроны ударили по Киеву. По словам представителей городских властей, в Киеве работает система противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили используемую в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) энергетическую инфраструктуру.