Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:02, 19 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал удары ВС России

Зеленский призвал усилить украинское вооружение на фоне ударов ВС России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал усилить сотрудничество со странами Запада в области производства вооружения на фоне ударов Вооруженных сил России. Такое заявление он сделал в Telegram-канале.

«(...) надо активнее реализовывать все, что нас усиливает: программу PURL, сопроизводство, финализацию гарантий безопасности», — написал он.

В ночь на 19 сентября российские дроны ударили по Киеву. По словам представителей городских властей, в Киеве работает система противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили используемую в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) энергетическую инфраструктуру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здравый смысл прокладывает путь вперед». Антироссийскую резолюцию в МАГАТЭ приняли при рекордном числе воздержавшихся

    «Антисанитария, хамство, аморальное поведение». Депутат Госдумы посетил мигрантское гетто и рассказал об этом Путину

    Стали известны цели ночных ударов по Киеву

    ВС России взяли под контроль логистику ВСУ в районе Красноармейска

    В центре российского города легковушки разбились перед VIP-кортежем

    Зеленский прокомментировал удары ВС России

    Стало известно о шокировавшем США секретном проекте СССР

    Трамп задумал пригласить британского короля на празднование независимости США

    В Россию ввезли почти две тонны кокаина за 20 миллиардов рублей в контейнере с бананами

    С морского дна у побережья Анапы закончили собирать мазут

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости