Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 22 сентября 2025Забота о себе

Женщина испытала оргазм и заставила партнера задуматься о вызове скорой помощи

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lucky Business / Shutterstock / Fotodom

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович (Стоя) дала совет мужчине, обеспокоенному необычной реакцией партнерши на оргазм. Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало издание Slate.

По словам мужчины, во время секса его избранница делает то, что заставляет его беспокоиться о ее здоровье. «Каждый раз, когда она испытывает оргазм, она близка к потере сознания. Когда это случилось в первый раз, я был готов вызвать скорую помощь, но тут она пришла в себя. Она говорит, что это просто ее странность», — рассказал он. Мужчина переживает, стоит ли заставлять девушку обращаться к врачу.

По словам Стои, иногда обморок во время секса действительно может быть признаком серьезного заболевания — синдрома постуральной тахикардии (ПСОТ). Однако специалистка попросила не спешить отправлять женщину к врачу, отметив, что та может бояться долгой диагностики, дорогостоящих анализов и плохого отношения врачей. «Мы говорим о здоровье вашей девушки и ее теле. Проходить ли обследование — это ее решение. Вы можете дать ей понять, насколько вы обеспокоены, и спросить, какую поддержку вы могли бы оказать, чтобы она обратилась к врачу, но вы не можете заставить ее пойти к нему», — заключила она.

Материалы по теме:
«Секс — хороший способ забыть о болезни» История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
«Секс — хороший способ забыть о болезни»История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
30 декабря 2020
Мужчина перестал спать из-за семейного заболевания. Он знал, что скоро умрет. Но решил взять от жизни все и удивил врачей
Мужчина перестал спать из-за семейного заболевания.Он знал, что скоро умрет. Но решил взять от жизни все и удивил врачей
28 октября 2023

Ранее Стоя дала совет женщине, пожаловавшейся на частые рецидивы половых инфекций после секса со здоровым партнером. В ответ Стоя предложила перепроверить, действительно ли автор письма понимает все предписания врачей верно и не обменивается ли физиологическими жидкостями с партнером во время лечения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это вопрос доверия». Макрон назвал конфискацию российских активов нарушением международного права

    31-летний мужчина влюбился в 63-летнюю женщину и женился на ней

    Женщина испытала оргазм и заставила партнера задуматься о вызове скорой помощи

    Стало известно о споре Макрона и Трампа из-за России

    Глава РФПИ заявил о переломном моменте в жизни США

    Трамп заявил о скорби жителей США из-за смерти Кирка

    Временные ограничения ввели в аэропорту российского города

    Еще один российский аэропорт ввел ограничения на полеты

    Известные таблетки от давления оказались защитой от диабета

    Рублю предрекли тяжелые времена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости