Женщина испытала оргазм и заставила партнера задуматься о вызове скорой помощи

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович (Стоя) дала совет мужчине, обеспокоенному необычной реакцией партнерши на оргазм. Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало издание Slate.

По словам мужчины, во время секса его избранница делает то, что заставляет его беспокоиться о ее здоровье. «Каждый раз, когда она испытывает оргазм, она близка к потере сознания. Когда это случилось в первый раз, я был готов вызвать скорую помощь, но тут она пришла в себя. Она говорит, что это просто ее странность», — рассказал он. Мужчина переживает, стоит ли заставлять девушку обращаться к врачу.

По словам Стои, иногда обморок во время секса действительно может быть признаком серьезного заболевания — синдрома постуральной тахикардии (ПСОТ). Однако специалистка попросила не спешить отправлять женщину к врачу, отметив, что та может бояться долгой диагностики, дорогостоящих анализов и плохого отношения врачей. «Мы говорим о здоровье вашей девушки и ее теле. Проходить ли обследование — это ее решение. Вы можете дать ей понять, насколько вы обеспокоены, и спросить, какую поддержку вы могли бы оказать, чтобы она обратилась к врачу, но вы не можете заставить ее пойти к нему», — заключила она.

