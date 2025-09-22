Ценности
Звезда «Форсажа» отказалась от бюстгальтера на красной дорожке

Актриса Натали Эммануэль в откровенном наряде пришла на красную дорожку
Фото: Ricky Vigil M / Justin E Palmer / GC Images / Getty Images

Британская актриса Натали Эммануэль в откровенном наряде пришла на красную дорожку модного показа Harris Reed в Лондоне. Соответствующие снимки публикует The Sun.

36-летняя звезда «Форсажа» выбрала для выхода в свет черные вельветовые брюки и корсетный лонгслив с белой вставкой, который частично оголял живот и грудь. На размещенных кадрах видно, что Эммануэль отказалась надевать под него бюстгальтер.

Визажисты дополнили эффектный внешний вид знаменитости макияжем с акцентом на розовые румяна и ярко-красную помаду. Стилисты, в свою очередь, заплели на голове тугие косички, а остальные пряди оставили распущенными. Образ актрисы они завершили длинными сияющими серьгами, массивным кольцом и пирсингом в носу.

Ранее сообщалось, что американский режиссер и актриса Оливия Уайлд случайно обнажила грудь перед фотографами.

