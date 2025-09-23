Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:51, 23 сентября 2025Из жизни

12-летний мальчик нашел древнеримский браслет во время прогулки с собакой

В Великобритании школьник обнаружил в поле золотой браслет I века нашей эры
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jonah Einstein / Shutterstock / Fotodom  

В Великобритании 12-летний мальчик сделал уникальную археологическую находку во время прогулки с собакой. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Школьник Роуэн Браннан обнаружил на поле в городе Пагхэм фрагмент золотого римского браслета I века нашей эры. Мать сначала попросила его выбросить случайную находку и не тащить ее домой, но подросток настоял на своем.

«Роуэн всегда увлекался поиском сокровищ, — рассказала мать Браннана. — Вот и в этот раз он сохранил это кусок металла, будучи убежденным, что это настоящее золото». Эксперты Британского музея подтвердили, что он нашел часть золотого украшения, которое было воинской наградой за храбрость во времена Римской империи.

Артефакт, представляющий частично сохранившееся звено браслета, приобрел музей Новиум с помощью гранта. Теперь он выставлен в экспозиции. «История самой находки увлекательна. Она показывает, что никогда не знаешь, что можно найти, если быть внимательным», — отметил Эдриан Мосс, представитель совета округа Чичестер.

Материалы по теме:
Друзья навек. Роботы и дроны готовы взять на себя всю грязную и тяжелую работу. Но чем тогда займутся люди?
Друзья навек.Роботы и дроны готовы взять на себя всю грязную и тяжелую работу. Но чем тогда займутся люди?
16 ноября 2021
Пещера сокровищ. История подростков, которые мечтали отыскать клад, а вместо этого сделали одно из величайших открытий
Пещера сокровищ.История подростков, которые мечтали отыскать клад, а вместо этого сделали одно из величайших открытий
12 сентября 2021

Ранее сообщалось, что в Израиле 13-летний подросток нашел редкое древнеримское кольцо с богиней Минервой. Ученые предполагают, что владельцем украшения мог быть хозяин или гость римской виллы рядом с древней каменоломней на горе Кармель.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Совета судей России оказался миллиардером

    В Кремле высказались о контактах Путина и Трампа по поводу ДСНВ

    Роспотребнадзор опроверг запуск горячей линии из-за нового штамма коронавируса

    В Европе забеспокоились из-за Зеленского

    Связанный с криминалом глава Совета судей России задолжал полмиллиарда рублей

    Названо место запуска атаковавших Москву и Подмосковье беспилотников ВСУ

    Олимпийская чемпионка из Канады раскритиковала выступление Петросян в отборе на Олимпиаду

    Российские подростки устроили погром на складе гуманитарной помощи для бойцов СВО

    Россиянин насобирал велосипедов на уголовное дело

    Вильфанд поговоркой оценил вероятность снега в Москве в октябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости