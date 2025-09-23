12-летний мальчик нашел древнеримский браслет во время прогулки с собакой

В Великобритании школьник обнаружил в поле золотой браслет I века нашей эры

В Великобритании 12-летний мальчик сделал уникальную археологическую находку во время прогулки с собакой. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Школьник Роуэн Браннан обнаружил на поле в городе Пагхэм фрагмент золотого римского браслета I века нашей эры. Мать сначала попросила его выбросить случайную находку и не тащить ее домой, но подросток настоял на своем.

«Роуэн всегда увлекался поиском сокровищ, — рассказала мать Браннана. — Вот и в этот раз он сохранил это кусок металла, будучи убежденным, что это настоящее золото». Эксперты Британского музея подтвердили, что он нашел часть золотого украшения, которое было воинской наградой за храбрость во времена Римской империи.

Артефакт, представляющий частично сохранившееся звено браслета, приобрел музей Новиум с помощью гранта. Теперь он выставлен в экспозиции. «История самой находки увлекательна. Она показывает, что никогда не знаешь, что можно найти, если быть внимательным», — отметил Эдриан Мосс, представитель совета округа Чичестер.

Ранее сообщалось, что в Израиле 13-летний подросток нашел редкое древнеримское кольцо с богиней Минервой. Ученые предполагают, что владельцем украшения мог быть хозяин или гость римской виллы рядом с древней каменоломней на горе Кармель.