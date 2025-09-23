Американский сенатор заявила о позоре Трампа после саммита на Аляске

Сенатор и член Демократической партии Джинн Шахин заявила, что глава Белого дома Дональд Трамп позволил президенту России Владимиру Путину «опозорить» его и США в целом, не отреагировав на якобы пересечение Москвой «семи красных линий» после саммита на Аляске. Ее слова приводит портал Axios.

«Президент Трамп позволил ему опозорить не только президента, но и Соединенные Штаты. Трамп приветствовал его с распростертыми объятиями на Аляске и ничего за это не получил», — сказала сенатор в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Шахин привела в качестве примера якобы имевшие место нарушения воздушного пространства стран — членов НАТО. Россия неоднократно отвергала эти обвинения.

Указанный сенатор является главным демократом в Комитете по иностранным делам. Она призывает к ужесточению санкций против России и поставкам большего количества западного оружия на Украину.

Ранее Трамп рассказал о своем отношении к прошедшей встрече с Путиным на Аляске. Президент США отметил, что не считает ошибкой организацию саммита с российским коллегой.