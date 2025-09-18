Трамп рассказал об отношении к встрече с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает ошибкой организацию встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Об этом политик заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в его загородной резиденции Чекерс, передает CNN.

О своем отношении глава Белого дома рассказал в ответ на вопрос журналистов, поинтересовавшихся, сожалеет ли политик о приглашении Путина в Анкоридж.

Ранее Трамп заявил, что разочаровался в российском коллеге Владимире Путине в связи с вопросом мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Соединенным Штатам уже удалось урегулировать семь войн, однако разрешение именно украинского конфликта он считал «самым простым вариантом» из-за личных отношений с Путиным.