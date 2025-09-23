Россия
12:02, 23 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России связали попытки ВСУ атаковать Москву с выступлением Зеленского на ГА ООН

Карасин: Атака ВСУ на Москву накануне ГА ООН — пример преступного цинизма Киева
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать дронами Москву накануне выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН — пример преступного цинизма Киева, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Это пример преступного цинизма украинской власти, которая накануне выступления на Генассамблее ООН, в том числе его встречи с [президентом США Дональдом] Трампом, показывает якобы свою силу и непримиримость

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Это все подчеркивает безысходность, в которой находится нынешний киевский режим. Они пытаются доказать окружающему миру, что они дееспособны. На самом деле это признаки малодушия, страха и подлости. Именно так к этому надо подходить, и именно так, я думаю, будут рассуждать европейские и другие коллеги. Потому что иначе это воспринять нельзя», — заявил Карасин.

С вечера 22 сентября на подлете к Москве были сбиты более 40 украинских беспилотников. В 11:23 (мск) 23 сентября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО отражена очередная атака пяти украинских дронов.

