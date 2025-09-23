Собянин сообщил о новой попытке ВСУ ударить по Москве

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку ударить по Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram.
По его словам, отражена атака еще пяти беспилотников, летевших на столицу. Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле Собянин не раскрыл, однако подчеркнул, что на местах уже работают специалисты экстренных служб.
Согласно данным, опубликованным мэром Москвы с 22 сентября, за вечер, ночь и утро на подлете к столице сбит 41 украинский беспилотник.
Ранее в сети появилось видео взрыва дрона в подмосковном Реутове. На кадрах видно, как беспилотник падает на автомобильную парковку, после чего происходит яркая вспышка и громкий хлопок.
Военный корреспондент Александр Коц связал налет дронов на Москву с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорк. По мнению журналиста, украинский лидер хотел продемонстрировать главе Белого дома Дональду Трампу «красивую картинку Москвы, затянутой черным дымом».