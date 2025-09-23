Собянин сообщил о новой попытке ВСУ ударить по Москве

Собянин сообщил об отражении атаки еще пяти беспилотников, летевших на Москву

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку ударить по Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram.

По его словам, отражена атака еще пяти беспилотников, летевших на столицу. Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле Собянин не раскрыл, однако подчеркнул, что на местах уже работают специалисты экстренных служб.

Согласно данным, опубликованным мэром Москвы с 22 сентября, за вечер, ночь и утро на подлете к столице сбит 41 украинский беспилотник.

Ранее в сети появилось видео взрыва дрона в подмосковном Реутове. На кадрах видно, как беспилотник падает на автомобильную парковку, после чего происходит яркая вспышка и громкий хлопок.

Военный корреспондент Александр Коц связал налет дронов на Москву с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорк. По мнению журналиста, украинский лидер хотел продемонстрировать главе Белого дома Дональду Трампу «красивую картинку Москвы, затянутой черным дымом».