11:31, 23 сентября 2025Россия

Собянин сообщил о новой попытке ВСУ ударить по Москве

Собянин сообщил об отражении атаки еще пяти беспилотников, летевших на Москву
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку ударить по Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram.

По его словам, отражена атака еще пяти беспилотников, летевших на столицу. Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле Собянин не раскрыл, однако подчеркнул, что на местах уже работают специалисты экстренных служб.

Согласно данным, опубликованным мэром Москвы с 22 сентября, за вечер, ночь и утро на подлете к столице сбит 41 украинский беспилотник.

Ранее в сети появилось видео взрыва дрона в подмосковном Реутове. На кадрах видно, как беспилотник падает на автомобильную парковку, после чего происходит яркая вспышка и громкий хлопок.

Военный корреспондент Александр Коц связал налет дронов на Москву с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорк. По мнению журналиста, украинский лидер хотел продемонстрировать главе Белого дома Дональду Трампу «красивую картинку Москвы, затянутой черным дымом».

