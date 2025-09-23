В России отреагировали на атаку украинских БПЛА на Москву

Депутат Чепа назвал атаки украинских БПЛА по России все более циничными

Атаки Украины становятся все более циничными, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя «Ленте.ру» попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Москве.

«Мы видим, что все более циничными становятся атаки Украины. В то время, когда есть определенные дискуссии, и у [президента США Дональда] Трампа с европейскими лидерами, предпринимаются попытки дестабилизировать ситуацию на фронте ударами по гражданским объектам», — высказался депутат.

Парламентарий поблагодарил военнослужащих российской противовоздушной обороны (ПВО) за то, что надежно закрывают небо.

«Надо, на мой взгляд, только силой заставлять ВСУ не совершать такие налеты по гражданским объектам. К этому все идет. Будем надеяться, что еще более активная позиция наших Вооруженных сил заставит Украину пересмотреть свои действия», — поделился Чепа.

Вечером 22 сентября Москву атаковали украинские дроны. О подробностях отражения атаки горожан информировал мэр Москвы Сергей Собянин. По мнению военкора Александра Коца, она была организована политическим руководством Украины перед встречей украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

