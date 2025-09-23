«АвтоВАЗ» опроверг приостановку производства бизнес-седанов

«АвтоВАЗ»: Информация об отказе от Lada Aura не соответствует действительности

Информация об отказе «АвтоВАЗа» от производства Lada Aura не соответствует действительности. Приостановку производства бизнес-седанов опровергли газете «Известия» в пресс-службе компании.

Ранее во вторник, 23 сентября, Telegram-канал Mash сообщил, что автоконцерн отказался от выпуска указанной модели еще в июле 2025 года. Причиной назвали низкий спрос на бизнес-седаны — за восемь месяцев «АвтоВАЗ» продал всего 792 машины. Из них 53 процента попали в частные руки, а 47 процентов — приобрели юрлица или корпоративные клиенты.

Mash также сообщил, что автовладельцы жаловались на проблемы с электроникой, дефекты тормозной системы, неисправный вариатор и отсутствующий климат-контроль, от чего появились вопросы и к стоимости машин, а спрос постепенно начал снижаться.

В компании подчеркнули, что новости о завершении выпуска Lada Aura ложные.

По информации «АвтоВАЗа», автомобиль почти полностью собран из российских компонентов. Двигатели к Lada Aura выпускаются на заводе в Тольятти, светодиодную оптику поставляют из Димитровграда, кожу для сидений салона — из Рязани, колеса — из Кирова, а за электронику отвечает холдинг «Итэлма». В июне компания презентовала вариацию седана для работы в такси.