Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:53, 23 сентября 2025Мир

Бывшая помощница Байдена заявила о чести быть гражданином России

Экс-помощница Байдена Тара Рид заявила о чести быть гражданином России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Тара Рид

Тара Рид. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид прокомментировала получение российского гражданства. Ее слова приводит RT.

Экс-помощница Байдена назвала переезд в Россию вынужденным решением. Однако позже она «влюбилась» в страну настолько, что осталась. В связи с этим Рид подала документы на получение российского гражданства.

«Быть гражданкой России для меня — огромная честь», — заявила она.

Накануне, 22 сентября, президент России Владимир Путин своим указом предоставил гражданство Рид. Решение о предоставлении гражданства принято в соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции России. Эта норма позволяет президенту решать вопросы гражданства и предоставления политического убежища.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор объяснил ночной налет дронов ВСУ на Москву

    Валуев раскритиковал отказ МОК отстранять Израиль

    Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес в рекламе

    В Казани вслед за другими городами объявили угрозу атаки БПЛА

    Названа причина пробуждения с плохим запахом изо рта

    В Киеве решили не ждать чудес

    Фура взорвалась после массового ДТП на российской трассе

    Российский регион недополучит десятки миллиардов рублей доходов

    Россиянка решила проверить состояние заболевшей ОРВИ дочери и нашла ее мертвой в комнате

    Новоиспеченная жена впала в кому в первую брачную ночь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости