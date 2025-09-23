Бывшая помощница Байдена заявила о чести быть гражданином России

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид прокомментировала получение российского гражданства. Ее слова приводит RT.

Экс-помощница Байдена назвала переезд в Россию вынужденным решением. Однако позже она «влюбилась» в страну настолько, что осталась. В связи с этим Рид подала документы на получение российского гражданства.

«Быть гражданкой России для меня — огромная честь», — заявила она.

Накануне, 22 сентября, президент России Владимир Путин своим указом предоставил гражданство Рид. Решение о предоставлении гражданства принято в соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции России. Эта норма позволяет президенту решать вопросы гражданства и предоставления политического убежища.