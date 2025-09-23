Экономика
08:34, 23 сентября 2025Экономика

Дорогу в российском регионе закрыли из-за сильного снегопада

Автодорогу Герба — Омсукчан в Магаданской области закрыли из-за снегопада
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Магаданской области из-за мощного снегопада закрыли автомобильную дорогу Герба — Омсукчан. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции российского региона.

Дорогу перекрыли в 10:30 (2:30 мск) вторника, 23 сентября. Проезд закрыт для всех видов транспорта. Срок возобновления работы объекта не уточняется. В ведомстве также призвали водителей быть внимательнее на других дорогах региона в связи с непогодной.

Ранее синоптик Анатолий Цыганков опроверг прогноз о формировании временного снежного покрова в Москве в конце сентября. Однако он допустил, что при нулевой температуре за городом может выпасть небольшой снег.

