Дорогу в российском регионе закрыли из-за сильного снегопада

Автодорогу Герба — Омсукчан в Магаданской области закрыли из-за снегопада

В Магаданской области из-за мощного снегопада закрыли автомобильную дорогу Герба — Омсукчан. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции российского региона.

Дорогу перекрыли в 10:30 (2:30 мск) вторника, 23 сентября. Проезд закрыт для всех видов транспорта. Срок возобновления работы объекта не уточняется. В ведомстве также призвали водителей быть внимательнее на других дорогах региона в связи с непогодной.

