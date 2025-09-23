Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 23 сентября 2025Ценности

Дуа Липа в откровенном боди станцевала перед публикой

Британская певица Дуа Липа в откровенном боди станцевала перед публикой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @dualipa

Британская певица и модель Дуа Липа в откровенном образе станцевала перед публикой. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в золотом боди на тонких бретелях, которое подчеркивало ее фигуру. Помимо этого, звезда надела черные колготки в сетку и сапоги на широком каблуке в тон образу. Образ завершили укладка и нюдовый макияж.

Ранее в сентябре Дуа Липа прошлась по улице в платье с глубоким декольте. Исполнительница посетила ужин Harper's Bazaar Icons в длинном платье, состоящем из телесного корсета с глубоким декольте и черной бахромы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова оценила слова о нападении России на Одесскую область через Молдавию

    В России оценили штурм ТЦК на Украине

    Дальнобойщик включил порно за рублем и устроил смертельное ДТП

    Дуа Липа в откровенном боди станцевала перед публикой

    В России захотели расширить список бесплатных прививок

    Россия прокомментировала признание Палестины

    Тревел-блогер описал одну популярную страну Азии фразой «хочется сбежать в первый же день»

    В Молдавии заметили французских военных

    Эрдоган оценил свои отношения с Путиным

    «Роскосмос» пообещал запустить 300 ракет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости