Экс-участница «Фабрики звезд» разместила видео без штанов

Певица Саша Савельева разместила видео без штанов

Экс-участница «Фабрики звезд — 1» российская певица Саша Савельева разместила видео в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя поп-исполнительница предстала в видео в оголяющем ягодицы черном боди с широкими шифоновыми рукавами. При этом она отказалась от штанов.

Помимо этого, звезда надела черные капроновые колготки, а в качестве аксессуаров выбрала повязку на голову. Образ завершили укладка с объемом у корней и макияж с красной помадой.

В августе экс-участница «Фабрики звезд» опубликовала фото в купальнике. Поп-исполнительница разместила снимок, на котором предстала в черном изделии на широких бретелях.

