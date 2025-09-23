Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:20, 23 сентября 2025Россия

Экс-жена наводившего ракеты ВСУ на своих офицера рассказала о его отношении к СВО

Экс-жена обвиненного в предательстве Ступникова заявила, что он был против СВО
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Экс-супруга российского офицера Льва Ступникова, которого обвинили в наведении ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своих сослуживцев, заявила, что военнослужащий и его мать были против специальной военной операции (СВО). Об этом женщина рассказала в беседе с RT.

По словам собеседницы телеканала, семья Ступникова постоянно высказывала недовольство ситуацией в стране, а его мать неоднократно говорила, что на Западе лучше. При этом женщина отправила сына учиться в Военную академию связи имени Буденного в Санкт-Петербурге. Сам мужчина потом утверждал, что поступил туда из-за однокурсников, хотя и не имел друзей.

«[Ступников с матерью] очень боялись, что [после начала СВО] Льву не дадут окончить академию — тогда он был на четвертом курсе — и прямо сразу на фронт отправят. Но он спокойно доучился, и потом было распределение в Забайкалье», — добавила бывшая жена военного.

Ранее родственники Ступникова заявили, что шокированы обвинениями в адрес военного. Неназванная собеседница журналистов рассказала, что семья офицера до сих пор не может прийти в себя из-за случившегося.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

11 сентября военнослужащие группы« Аида» спецназа «Ахмат» рассказали, что боец Вооруженных сил России Лев Ступников во время службы на СВО в течение семи месяцев мог наводить ракеты на сослуживцев. По их сведениям, военный передавал Киеву данные о расположении российских подразделений, которые в результате подвергались обстрелам реактивных систем залпового огня HIMARS. По неподтвержденным официально данным, жертвами могли стать сотни человек. Предположительно, солдат сбежал в ряды ВСУ.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Быстро положат конец кровопролитию». Трамп пригрозил России серьезными пошлинами при одном условии

    ВСУ атаковали три российских региона

    Названа дата прихода метеорологической осени в Москву

    Названы пять признаков ложного друга

    В российском городе загорелся зоопарк

    Звезда «Уральских пельменей» назвала отличие европейских женщин от российских

    ЗАЭС отключили от внешней линии энергоснабжения из-за атак ВСУ

    Экс-жена наводившего ракеты ВСУ на своих офицера рассказала о его отношении к СВО

    Названа дата включения отопления в Москве

    Трамп похвастался своей речью в ООН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости