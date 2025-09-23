Экс-жена наводившего ракеты ВСУ на своих офицера рассказала о его отношении к СВО

Экс-супруга российского офицера Льва Ступникова, которого обвинили в наведении ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своих сослуживцев, заявила, что военнослужащий и его мать были против специальной военной операции (СВО). Об этом женщина рассказала в беседе с RT.

По словам собеседницы телеканала, семья Ступникова постоянно высказывала недовольство ситуацией в стране, а его мать неоднократно говорила, что на Западе лучше. При этом женщина отправила сына учиться в Военную академию связи имени Буденного в Санкт-Петербурге. Сам мужчина потом утверждал, что поступил туда из-за однокурсников, хотя и не имел друзей.

«[Ступников с матерью] очень боялись, что [после начала СВО] Льву не дадут окончить академию — тогда он был на четвертом курсе — и прямо сразу на фронт отправят. Но он спокойно доучился, и потом было распределение в Забайкалье», — добавила бывшая жена военного.

Ранее родственники Ступникова заявили, что шокированы обвинениями в адрес военного. Неназванная собеседница журналистов рассказала, что семья офицера до сих пор не может прийти в себя из-за случившегося.

11 сентября военнослужащие группы« Аида» спецназа «Ахмат» рассказали, что боец Вооруженных сил России Лев Ступников во время службы на СВО в течение семи месяцев мог наводить ракеты на сослуживцев. По их сведениям, военный передавал Киеву данные о расположении российских подразделений, которые в результате подвергались обстрелам реактивных систем залпового огня HIMARS. По неподтвержденным официально данным, жертвами могли стать сотни человек. Предположительно, солдат сбежал в ряды ВСУ.