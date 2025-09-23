Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:46, 23 сентября 2025Ценности

Елена Летучая прошлась перед камерой в оголяющем тело платье

Ведущая Елена Летучая прошлась перед камерой в откровенном зеленом платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Елены Летучей

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая прошлась перед камерой в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале, который насчитывает 32,8 тысячи подписчиков.

46-летняя знаменитость разместила видео, на котором прошлась около бассейна в зеленом длинном платье, оголяющем тело. При этом она продемонстрировала обнаженный живот и область декольте. Помимо этого, звезда распустила светлые волосы, украсив прическу живым цветком.

Известно, что Летучая проводит отпуск на Бали.

Ранее в сентябре Елена Летучая вышла на подиум в наряде с глубоким декольте. Знаменитость предстала перед зрителями в облегающей белой юбке длины миди с разрезом и декором из перьев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил России

    В Молдавии опровергли запрет показа фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

    Анонсирована встреча Лаврова на полях Генассамблеи ООН

    Елена Летучая прошлась перед камерой в оголяющем тело платье

    На имущество Университета Профсоюзов по иску Генпрокуратуры наложили арест

    В России отреагировали на заявление Трампа об основных спонсорах конфликта на Украине

    Москвичам рассказали о последнем теплом дне в сентябре

    Пожилой мужчина вломился в магазин и украл банкомат после ссоры с женой из-за денег

    Умер исполнитель хита No Monkey Уолли Уорнинг

    Бросившую младенца в аэропорту Турции россиянку лишили родительских прав

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости