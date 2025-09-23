Елена Летучая прошлась перед камерой в оголяющем тело платье

Ведущая Елена Летучая прошлась перед камерой в откровенном зеленом платье

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая прошлась перед камерой в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале, который насчитывает 32,8 тысячи подписчиков.

46-летняя знаменитость разместила видео, на котором прошлась около бассейна в зеленом длинном платье, оголяющем тело. При этом она продемонстрировала обнаженный живот и область декольте. Помимо этого, звезда распустила светлые волосы, украсив прическу живым цветком.

Известно, что Летучая проводит отпуск на Бали.

Ранее в сентябре Елена Летучая вышла на подиум в наряде с глубоким декольте. Знаменитость предстала перед зрителями в облегающей белой юбке длины миди с разрезом и декором из перьев.