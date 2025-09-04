Ценности
19:18, 4 сентября 2025Ценности

Елена Летучая вышла на подиум в наряде с глубоким декольте

Ведущая Елена Летучая вышла на подиум в Москве в наряде с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elenapegas

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая в откровенном наряде вышла на подиум в рамках Московской недели моды. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя знаменитость предстала перед зрителями в облегающей белой юбке длины миди с разрезом и декором из перьев. Также она надела плюшевую кофту с черным принтом и глубоким декольте, обнажающим часть груди, и босоножки на высоких каблуках.

Ведущая уложила волосы в низкий гладкий хвост и подчеркнула губы розовой помадой. В подписи она указала, что стала манекенщицей на показе бренда дизайнера Алены Ахмадуллиной.

В августе Елена Летучая также снялась без штанов.

