02:16, 23 сентября 2025Мир

Эрдоган высказался о завершении конфликта на Украине

Эрдоган усомнился в завершении конфликта на Украине в ближайшее время
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал текущую ситуацию в конфликте на Украине. Об этом он высказался в интервью Fox News.

Эрдоган заявил, что сомневается в завершении конфликта на Украине в ближайшее время. «Я не очень верю, что это случится», — сказал он.

Ранее в Польше понадеялись на согласие России прекратить огонь на Украине. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

До этого Сикорский пригрозил сбивать российские самолеты в воздушном пространстве страны.

    Все новости