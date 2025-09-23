Мир
В Польше понадеялись на согласие России прекратить огонь на Украине

Глава МИД Польши Сикорский понадеялся на согласие РФ прекратить огонь на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава надеется на согласие России прекратить огонь в конфликте на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

На полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке Сикорский заявил, что Киев согласен на ограниченное прекращение огня. Глава польского МИД понадеялся, что Россия примет аналогичное решение.

Ранее Сикорский пригрозил сбивать российские самолеты в воздушном пространстве страны. Дипломат обратился к правительству России с просьбой: «не приходить жаловаться», если ракета или самолет окажутся в воздушном пространстве страны без разрешения, целенаправленно или по ошибке, и будут сбиты.

