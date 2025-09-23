В Польше понадеялись на согласие России прекратить огонь на Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава надеется на согласие России прекратить огонь в конфликте на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

На полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке Сикорский заявил, что Киев согласен на ограниченное прекращение огня. Глава польского МИД понадеялся, что Россия примет аналогичное решение.

Ранее Сикорский пригрозил сбивать российские самолеты в воздушном пространстве страны. Дипломат обратился к правительству России с просьбой: «не приходить жаловаться», если ракета или самолет окажутся в воздушном пространстве страны без разрешения, целенаправленно или по ошибке, и будут сбиты.