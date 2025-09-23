Бывший СССР
Эстония призвала разместить на своей территории носители ядерного оружия

Министр обороны Эстонии призвал направить в страну истребители с ядерным оружием
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Globallookpress.com

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал направить в страну истребители с ядерным оружием после сообщений о проникновении российских истребителей МиГ-31. Об этом он заявил в интервью The Telegraph.

Певкуру задали вопрос о том, готов ли Таллин разместить на своей территории истребители F-35A Великобритании, способные нести ядерное оружие.

«Я всегда открыт. Двери всегда открыты для союзников», — ответил глава Минобороны граничащей с Россией республики.

Накануне Минобороны России опровергло информацию о нарушении истребителями воздушного пространства Эстонии. В ведомстве объяснили, что российские МиГ-31 совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область.

