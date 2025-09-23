Спорт
Адмирал
4:5
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Валентен Руае
0:2
Завершен
Александр Бублик
Ханчжоу
Металлург Мг
0:1
2-й период
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Broke Boys
Сегодня
19:30 (Мск)
Сокол
Fonbet Кубок России|1/32 финала
Вулверхэмптон
Сегодня
21:45 (Мск)
Эвертон
Англия — Кубок лиги|1/16 финала
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Саутгемптон
Англия — Кубок лиги|1/16 финала
17:36, 23 сентября 2025Спорт

Фитнес-тренер развенчала главный миф о вращении обруча вокруг талии

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutter.B / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-тренер Ольга Яблокова развенчала главный миф, связанный с вращением обруча вокруг талии. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист назвала способность обруча сжигать жир в области живота и боков. «Давно доказано, что жиросжигание происходит равномерно по всему телу, и никакое упражнение, в том числе вращение обруча, не заставит сжигать жир в конкретной зоне. Обруч активирует мышцы живота, но это не значит, что жир в этой зоне будет сгорать быстрее», — заявила Яблокова.

Она также назвала вращение обруча относительно слабым по энергозатратам упражнением. «Калорий сжигается крайне мало. Например, 15-20 минут занятий с обручем сжигают примерно 100-150 ккал, что крайне мало в сравнении с полноценной кардио- или силовой тренировкой. Для похудения этого недостаточно», — отметила Яблокова.

Ранее Яблокова назвала упражнения, которые опасно выполнять полным людям. По ее словам, это бег и прыжковые упражнения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости