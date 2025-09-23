ФСИН отреагировала на «отель» для арестантов в российском СИЗО

Самарское УФСИН ответило на сообщения об «отеле» в СИЗО-1 для арестантов

УФСИН России по Самарской области отреагировало на новость об «отеле» в СИЗО-1 для арестантов. Как уточнили «Ленте.ру» в ведомстве, служебная проверка по этому поводу была организована еще в 2024 году.

По итогам проверки следователи в том же году возбудили уголовное дело.

Информация об «отеле» для арестантов появилась ранее у RTVI. Со ссылкой на присланные видеоматериалы издание сообщало, что часть осужденных в СИЗО-1 беспрепятственно перемещается по территории, открыто употребляет наркотики и готовит самогон.

Ранее ГУ ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области прокомментировало селфи заключенного с пивом в одном из местных СИЗО.