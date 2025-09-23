Игра-вирус в Steam похитила сотни тысяч долларов

Бесплатная игра BlockBlasters с вирусом похитила у геймеров 150 тысяч долларов

Игра в Steam похитила более 150 тысяч долларов у геймеров. На это обратило внимание издание Bleeping Computer.

Тайтл под названием BlockBlasters появился в магазине Steam как бесплатный 2D-платформер. Оказалось, что его загрузили на площадку 30 июля, а 30 августа в игру добавили вирус. Зловредное программное обеспечение (ПО) оказалось способным похищать деньги из криптовалютных кошельков пользователей.

Судя по странице игры, она имела 200 положительных отзывов. За месяц вирус похитил больше 150 тысяч долларов (около 13 миллионов рублей). Журналисты подчеркнули, что с помощью BlockBlasters злоумышленники украли 32 тысячи долларов у популярного латвийского стримера Rastaland.TV, который собирал деньги на лечение от рака. После этого случая зараженная вирусом игра стала широко известна.

Администраторы Steam удалили BlockBlasters 21 сентября. Журналисты Bleeping Computer обратились к Valve, которая управляет цифровым магазином игр, но не получили оперативного ответа.

В начале осени стало известно, что хакеры стали использовать доверенные драйверы для Windows для обхода инструментов защиты операционной системы (ОС).