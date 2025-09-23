Сийярто: ЕС запрещает Венгрии общаться с Россией и Белоруссией на ГА ООН

Руководство Европейского союза (ЕС) запрещает Венгрии общаться с Россией и Белоруссией на сессии Генассамблеи (ГА) ООН. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Каждый год нам говорят не встречаться с россиянами, не встречаться с белорусами, не встречаться с тем, не встречаться с другим», — заявил глава МИД.

Сийярто подчеркнул, что «никто из Брюсселя» не может ему указывать, с кем стоит проводить встречи. Он добавил, что представляет национальные интересы своей страны и использует площадку ООН для поддержания дипломатических связей.

Ранее глава венгерского МИД заявил, что Будапешт не откажется от российской нефти.