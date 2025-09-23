Мир
12:29, 23 сентября 2025

Страна ЕС исключила отказ от российской нефти

Сийярто: Венгрия не откажется от российской нефти
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Венгрия не откажется от российской нефти. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью The Guardian.

«Можно мечтать о том, чтобы покупать нефть и газ где-то [кроме России], но мы можем покупать только там, где у нас есть инфраструктура», — подчеркнул Сийярто.

По словам главы МИД, без поставок из России невозможно обеспечить безопасное снабжение Венгрии. Сийярто добавил, что с властями стран Западной Европы «совершенно невозможно» вести рациональный диалог, «основанный на фактах и здравом смысле». Он отметил, что западные чиновники производят впечатление фанатиков.

Ранее Сийярто заявил, что Украина и власти Европейского союза хотят втянуть Венгрию в конфликт с Россией.

