Глава Минсельхоза не согласилась с предложением о фиксации цен на картофель

Лут не согласилась с идеей о фиксации цен на картофель, назвав шаг нерыночным

В Минсельхозе не согласны с предложениями о фиксации цены на картофель в магазинах, поскольку такие шаги могут привести к дефициту, следует из комментария главы ведомства Оксаны Лут, которую цитирует ТАСС.

«Вы сказали о доле в законе о торговле по определенным видам продукции, где должна быть зафиксирована цена. Мы против фиксации цены, потому что зафиксировать цену — это не рыночное регулирование. То есть мы останемся без картофеля», — отметила она на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Министр рассказала, что в стране увеличивается доля посевных площадей под направляемые на переработку промышленные сорта, что связано с тем, что россияне «предпочитают тратить меньше времени на готовку», а также с «более четкими условиями», которые дает производителям бизнес.

«Ты можешь вкладываться, если ты понимаешь, что у тебя будет формула цены на протяжении трех лет, привязка к инфляции. К сожалению, с розницей пока у нас так не получается», — объяснила Лут. По ее словам, в нынешних условиях целесообразно ввести не фиксированную цену, а формулу цены в привязке к рыночной ситуации. «По крайней мере, все будут понимать правила игры», — прокомментировала министр.

Картофель в последние недели заметно дешевеет в России на фоне нового урожая. Ранее, говоря о том, что высокие инфляционные ожидания граждан во многом связаны с психологией, советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов обратил внимание на то, что рост цен на отдельные повседневные товары люди экстраполируют на всю потребительскую корзину и «то, что картофель еще до недавнего взлета цен находился на уровне 10-летней давности, — такие вещи мы как-то игнорируем».