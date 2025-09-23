Силовые структуры
Глава Совета судей России выступил с заявлением после новостей о миллиардах

Ъ: Глава Совета судей РФ Момотов назвал данные из прокурорского иска клеветой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Председатель Совета судей России Виктор Момотов назвал данные из прокурорского иска клеветой. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, он сказал, что шокирован данными из прокурорского иска. По словам судьи, о претензиях Генпрокуратуры Момотову известно только из сообщений в СМИ. Глава Совета судей не может дозвониться до Останкинского районного суда Москвы, чтобы получить оригинальные документы. Он отметил, что «это удивительно». Момотов заявляет, что готов доказать свою непричастность к предполагаемым нарушениям антикоррупционного законодательства.

Ранее сообщалось, что Момотов попросил проверить новости о нарушении им антикоррупционного законодательства, которые ранее появились в СМИ. Для этого он обратился в комиссию Совета судей по реализации мероприятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий.

