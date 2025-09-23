В российском городе в квартире не выдержал потолок

В Иванове в квартире обрушился потолок

В Иванове в одном из домов обвалился потолок. Об этом сообщает агентство Ivanovonews.

Перекрытия не выдержали в квартире дома по улице Кольцова. В момент обрушения в помещении никого не находилось. Как уточнили жильцы, проблемная квартира принадлежит городу, а конструкции давно вызывали опасения. Жалобы на потолок от проживающих звучали давно — свои обращения жильцы подавали и в городскую администрацию, и в жилищные органы. В определенный момент на потолке образовалась трещина, но и после этого ответственные органы ничего не сделали. Дом был построен в 1917 году, однако, по признанию местных жителей, капремонт в нем не проводили десятки лет. Управляющая компания не обслуживает здание около года из-за его неудовлетворительного состояния.

Ранее потолок упал в одном из жилых домов Первоуральска. Обрушение произошло с наступлением отопительного сезона — над квартирой прорвало трубу. Потолок обвалился прямо на кровать — к счастью, жильцов в комнате тогда не было. Спустя несколько часов вода начала литься с потолка в соседнем доме.