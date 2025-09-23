Ким Чен Ын выдвинул условие для переговоров с США

Ким Чен Ын: КНДР пойдет на переговоры с США при сохранении ядерной программы

КНДР пойдет на переговоры с США при условии, что Вашингтон согласится на сохранение северокорейской ядерной программы. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает ЦТАК.

«Если Соединенные Штаты, освободившись от своего абсурдного стремления к денуклеаризации других стран и осознав реальность, захотят подлинного мирного сосуществования с нами, у нас нет причин не обсудить это лицом к лицу», — отметил Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер добавил, что «хитрая проповедь» соперников КНДР о выгоде отказа от ядерной программы потеряла свою убедительность. По его словам, Запад во главе с США глубоко ошибается, думая, что сможет «поставить на колени» Пхеньян за счет угроз и санкций.

Ранее Ким Чен Ын признался, что ностальгирует по встрече с президентом США Дональдом Трампом.