Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:41, 23 сентября 2025Мир

Ким Чен Ын выдвинул условие для переговоров с США

Ким Чен Ын: КНДР пойдет на переговоры с США при сохранении ядерной программы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: KCNA / Reuters

КНДР пойдет на переговоры с США при условии, что Вашингтон согласится на сохранение северокорейской ядерной программы. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает ЦТАК.

«Если Соединенные Штаты, освободившись от своего абсурдного стремления к денуклеаризации других стран и осознав реальность, захотят подлинного мирного сосуществования с нами, у нас нет причин не обсудить это лицом к лицу», — отметил Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер добавил, что «хитрая проповедь» соперников КНДР о выгоде отказа от ядерной программы потеряла свою убедительность. По его словам, Запад во главе с США глубоко ошибается, думая, что сможет «поставить на колени» Пхеньян за счет угроз и санкций.

Ранее Ким Чен Ын признался, что ностальгирует по встрече с президентом США Дональдом Трампом.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президенты Казахстана и Украины встретились впервые с 2019 года и обсудили СВО. Что они сказали про завершение конфликта?

    Страна НАТО признала невозможность «вечной помощи» Украине

    Раскрыты популярные у россиян хобби

    В Москве трехлетний ребенок выпал из окна десятого этажа на козырек подъезда

    Россиянам начали массово обнулять лимиты по кредиткам

    Отец футболиста Ямаля обвинил организаторов «Золотого мяча»-2025 в нанесении вреда сыну

    Под Москвой школьница выпила машинное масло и оказалась в больнице

    Российские бойцы воспользовались наглостью спецназа ГУР и застали его врасплох

    Западные СМИ отреагировали на заявление Путина о ДСНВ

    Эрдоган отказался считать ХАМАС террористической организацией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости