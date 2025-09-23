В критике ЕС за покупку российских энергоносителей со стороны Трампа увидели лукавство

Президент США Дональд Трамп лукавит, когда критикует страны Евросоюза (ЕС) за покупку российских энергоносителей, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».
Ранее Трамп заявил в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что Европа не может вести борьбу с Россией и одновременно закупать ее энергоносители, назвав это позором.
«Я думаю, что в заявлениях Трампа подобного рода есть большая доля лукавства. Оно заключается в том, что, например, его ближайшие соратники в Европе, та же Венгрия, не видят себя без поставок российских энергоносителей и проводят эту линию, что называется, на объективных основаниях во благо национальной экономики. Поэтому дискуссия (о полном отказе от российских энергоносителей) может продолжаться сколь угодно долго», — поделился депутат.
В ходе выступления американский президент также заявил, что США готовы ввести в отношении России «серьезные пошлины», если Москва не согласится на прекращение конфликта на Украине.