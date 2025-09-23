Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:10, 23 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В критике ЕС за покупку российских энергоносителей со стороны Трампа увидели лукавство

Депутат Кирьянов: Трамп лукавит, критикуя ЕС за покупку нефти и газа из России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПошлины США

Фото: Shannon STAPLETON / Reuters

Президент США Дональд Трамп лукавит, когда критикует страны Евросоюза (ЕС) за покупку российских энергоносителей, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Трамп заявил в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что Европа не может вести борьбу с Россией и одновременно закупать ее энергоносители, назвав это позором.

«Я думаю, что в заявлениях Трампа подобного рода есть большая доля лукавства. Оно заключается в том, что, например, его ближайшие соратники в Европе, та же Венгрия, не видят себя без поставок российских энергоносителей и проводят эту линию, что называется, на объективных основаниях во благо национальной экономики. Поэтому дискуссия (о полном отказе от российских энергоносителей) может продолжаться сколь угодно долго», — поделился депутат.

В ходе выступления американский президент также заявил, что США готовы ввести в отношении России «серьезные пошлины», если Москва не согласится на прекращение конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил России

    Трамп раскрыл позицию по признанию Палестины

    Трамп обсудит с Европой усиление давления на Россию

    Меган Маркл появилась на благотворительном концерте в украшениях на миллионы рублей

    Спустя восемь лет педофил ответит за развращение малолетнего россиянина

    В Госдуме предложили альтернативу мигрантам из Средней Азии

    Трамп заявил об угрозе уничтожения мира

    Трамп указал на «величайшую ложь всех времен»

    Пилот российского Су-34 рассказал о существенном изменении в сбросе бомб на объекты ВСУ

    Росгвардия заменит радио на провод в дронах для СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости